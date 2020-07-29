Erzurum, Kurban Bayramı'nda mobil mezbahalarla "hijyen" önlemi alacak

AA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzurum'da Valilik ile Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çeşitli tedbirler aldı.Bu kapsamda kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri ya da sorumluları, randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerlerinin girişine görülebilecek şekilde asacak.Kurban kesim saatinin işletme tarafından hizmet alacak kişiye SMS yoluyla bildirilerek, kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması sağlanacak. Hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilerek, kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunup parçalama işlemi yapmalarına müsaade edilmeyecek.Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek.- Mobil mezbahalarda veteriner ve imam da hazır bulunacakErzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan mobil mezbahalarla da Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde hem vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak hem de kurban kesimiyle oluşabilecek salgın tehditleri ortadan kaldırılacak.Kentin farklı ilçe ve noktalarında hizmet verecek 10 mobil mezbahada, 8 kasabın yanı sıra aralarında veteriner, imam, temizlik görevlisinin de olduğu 12 yardımcı görevli de hizmet verecek.Randevu sistemiyle çalışacak mobil mezbahaların bulunduğu alanlara vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra, maskeli bir şekilde alınacak. Maskesi olmayanlara maske dağıtılacak alanlarda, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek ve görevlilerce dezenfektan işlemleri yapılacak.Kurban Bayramı'nda kullanılacak mobil mezbahalar şimdiden Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilerek hazır hale getirildi.- Mezbahalar kentteki belirli noktalara yerleştirildiErzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, vatandaşların gelişigüzel yerlerde kurban kesmemesi için mobil mezbahaları kentin belli yerlerine konuşlandırdıklarını söyledi.Vatandaşların hijyen ortamlarda kurban ibadetini yerine getirmelerine imkan sağladıklarını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:"Koronavirüs, ülkemiz ve dünyamız için büyük bir tehlike. Bunun için deniyor ki çıplak elle ete dokunmakta doğru değil. Bizim burada görevli kasaplarımız ellerinde eldiven ve yüzlerinde maskeli bir şekilde bu vazifeyi yerine getirecekler. Vatandaşımız daha sağlıklı olarak hayvanını ve etini kestirmiş olacak ve etini alacak. Gerek kendi yiyeceği gerek hayır olarak dağıtacağı etlerin bu şekilde sağlıklı olmasına dikkat edilmiş olacak."Sekmen, kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşturmamaya çalışacaklarını ve sırayla kesimleri yapacaklarını belirterek, vatandaşların şimdiden randevu aldığını ve kesim ücretlerini de ödediğini dile getirdi.Randevu saatinde kurban kesim yerlerinde olunmasını isteyen Sekmen, "Etler hijyenik bir şekilde parçalanıp poşetlere konularak vatandaşa teslim edilecek. Sırada bekleyen vatandaşlarımızın da yine hijyenik bir şekilde sosyal mesafe şartlarına ve maske kullanımına dikkat edilecek. Ete ellerin dokundurulmaması gibi önleyici tedbirleri bütün kesim yerlerinde özellikle dikkate alacağız ve etleri de parçalayarak vatandaşımıza vermenin gayreti içerisindeyiz ki bir daha evde böyle bir sıkıntı yaşamasın." diye konuştu.