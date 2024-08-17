Kentte 50 noktada 500'e yakın mekanda yaklaşık 1000 etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Alpaslan, şöyle devam etti: "Sanatçılarımız etkinliklerde sahne alacak, Erzurumlu ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız sanata doymuş olacak. Festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artarak gerçekleştirilen bu kültür sanat etkinliklerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olmuş durumdadır. Kültür Yolu Festivallerimiz Dünya Festivaller Birliği'nin üyesi oldu. Belki zamanla dünyanın bilinen en büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek, Erzurum'da bunun en önemli ayaklarından birini oluşturacak, herkesi kültür sanat etkinliklerine bekliyoruz."