Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Tunceli'de 31, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Kars'ta 23, Erzurum'da 22, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.