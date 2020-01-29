AA

Erzurum İl Sağlık ile Halk Sağlığı müdürlüklerindeki "zimmet" davasında 2 sanığa tahliye



- İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4,5 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 7 sanığın, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 39 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi - Tutuklu sanıklar Orhan Polat ile Yusuf Turan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Erzurum'da, İl Sağlık ile Halk Sağlığı müdürlüklerinde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 7 sanığın, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 39 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Kanar, Ahmet Aydınlı, Fatih Okci, İsrafil Atar, Orhan Polat ve Yusuf Turan, tutuksuz sanık Abdusselam Atar, sanık avukatları ile İl Sağlık Müdürlüğü avukatı Hilal Karagöz katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Orhan Polat ve Yusuf Turan'ın etkin pişmanlıktan yararlanma ihtimalinden dolayı tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Kanar, savunmasında, yasal olmayan bir şey yapmadığını öne sürdü.

Gözlerinden rahatsız olduğunu ve liste birleştirme işini kendisinin yapmadığını anlatan Kanar, "İsrafil'in bilgisayarında banka çevirici programı olmadığından benim bilgisayarımdan işlem yapıyordu, İsrafil hazırladığı listeyi bana verdi, ben de bilgisayarıma flash diskle yükledim. İsrafil'in mailini açıp düzenlediği listeyi gönderdim." dedi.

Kanar, bilirkişi raporuna karşı itiraz yaptığını bildirerek, şunları söyledi:

"Mali sorumluluğu olan memurların mali puanlarına ek ödeme yapılır ve maaşı artar, daha sonra kesinti yapılır. Benim mali sorumluluğum olmadığı için kesintim olmadı. Resmi bir mutemetliğim de yoktu. 2003'te yürürlüğe giren kanunun ihlalini kurum yapmıştır. Kurumda denetim yapılmamıştır, eğer denetim yapılsaydı bu olay olmamış olacaktı. Resmi evrakta gönderilen text dosyaları adına olan dosyalar gönderilirken İsrafil resmi uzantılı bir site kullanmamıştır. Dolayısıyla iddia edilen belgeler resmi belgeler değildir. Ben kurumumdan, devletimden ve milletimden özür dilerim, tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Aydınlı, suçsuz olduğunu bildirerek, düzenlediği evrakta devlete karşı bir yanlış yapmadığını ve kimsenin hesabına para göndermediğini iddia etti.

Sanık Okci de bilirkişi raporuna itirazı olduğunu, zararı karşılayıp kamu zararını ortadan kaldırmak istediğini, evrakta sahtecilik olmadığını ve zimmet suçunu kabul etmediğini söyledi.

Sanık Turan ise ne kendi adına ne de başkası adına menfaat sağlayacak bir evrak düzenlediğini, kimseye para aktarmadığını, olay ortaya çıkar çıkmaz kurum amirine giderek kendisine yatan paranın olduğunu söylediğini ve kurumun zararını faizi ile birlikte ödediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Orhan Polat ve Yusuf Turan hakkında delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren heyet, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen sanıklardan mutemet İsrafil Atar'ın kendisine verilen şifre ve tanınan mail ile üzerinde değişiklik yaptığı "text" dosyası ile hak etmediği halde kendi maaş hesabına ve diğer sanıkların maaş hesaplarına para gönderdiği, Atar'ın, 2006'dan itibaren yasal hakkı olan toplam 329 bin 861 lira maaş, ek ödeme ve performans ödemesi dışında 2018 Aralık ayına kadar değişik tarihlerde toplam 1 milyon 665 bin 415 lira tutarında parayı hak etmediği halde kendi hesabına gönderdiği aktarılıyor.

İsrafil Atar'ın, memur olmadığı ve hak etmediği halde oğlu Abdusselam Atar'ın hesabına 7 kez olmak üzere toplam 31 bin 235 lira gönderdiği belirtilen iddianamede, Atar'ın ayrıca diğer sanıklardan Adem Kanar'ın hesabına 1 milyon 56 bin 381 lira, Yusuf Turan'ın hesabına 434 bin 954 lira, Orhan Polat'ın hesabına 425 bin 132 lira, Ahmet Aydınlı'nın hesabına ise 479 bin 871 lira para gönderdiği kaydediliyor.

İddianamede, mutemet Fatih Okci'nin ise bankaya gönderdiği text dosyasında değişiklik yaparak yasal hak ediş miktarı 320 bin 686 lira dışında, 301 bin 803 lira parayı hak etmediği halde kendi hesabına yolladığı, diğer sanıklar Polat, Turan, Aydınlı ve Kanar'ın hak etmediklerini bildikleri halde kendilerine değişik tarihlerde gönderilen paraları aldıkları aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.