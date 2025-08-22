Düğünde halay başı kalp krizi geçirdi
Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen bir düğünde halay çeken Yaşar Yarar, kalp krizi geçirdi. O anlar düğüne katılanlar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Yarar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi
Erzurum'da yürek yakan olay, Oltu'nun Dağdibi Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yaşandı. Yaşar Yarar, akrabası olan Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğününe katılmak üzere Dağdibi Mahallesi'ne geldi.
HALAY SONRASI FENALAŞTIDüğünde halay başı olan Yaşar Yarar (sol başta) halay çekerken.
İHA'daki habere göre düğün esnasında halay başı olarak mendil sallayan ve yöresel barları oynayan Yarar, halay sonrası bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar Yarar'a ilk müdahale düğündeki vatandaşlar tarafından yapıldı. O sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarar'ı ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Yaşar Yarar, Erzurum'a sevk edildi. Hastanede entübe edilen Yarar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
DÜĞÜNÜ SONA ERDİRDİLER
Yaşanan üzücü olayın ardından Pullu çiftinin düğün töreni erken sonlandırıldı.