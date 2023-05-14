Erzurum Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Erzurum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Erzurum başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Erzurum Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Erzurum seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 85.72 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 94.8 oldu. Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 272.458 oyla yüzde 68.81 - Kemal Kılıçdaroğlu: 96.990 oyla yüzde 24.50 - Sinan Oğan: 25.244 oyla yüzde 6.38 - Muharrem İnce: 1.248 oyla yüzde 0.32 oy aldı.



Erzurum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 272.458 oyla yüzde 68.81Kemal Kılıçdaroğlu: 96.990 oyla yüzde 24.50Sinan Oğan: 25.244 oyla yüzde 6.38Muharrem İnce: 1.248 oyla yüzde 0.32

Erzurum Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 85.44 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:05 itibarıyla yüzde 93.9 oranında açıldı. 2023 Erzurum milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 259.797 oyla yüzde 66.89 - Millet İttifakı: 60.772 oyla yüzde 15.64 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 39.592 oyla yüzde 10.19 - Ata İttifakı: 9.319 oyla yüzde 2.4 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.027 oyla yüzde 0.26 aldı. Saat 22:05 itibarıyla 2023 Erzurum milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 259.797 oyla yüzde 66.89Millet İttifakı: 60.772 oyla yüzde 15.64Emek ve Özgürlük İttifakı: 39.592 oyla yüzde 10.19Ata İttifakı: 9.319 oyla yüzde 2.4Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.027 oyla yüzde 0.26AK Parti: 168.981 oyla yüzde 43.51MHP: 64.862 oyla yüzde 16.70YEŞİL SOL: 39.592 oyla yüzde 10.19İYİ Parti: 35.671 oyla yüzde 9.18CHP: 25.101 oyla yüzde 6.46YENİDEN REFAH: 19.358 oyla yüzde 4.98ZP: 8.514 oyla yüzde 2.19BBP: 6.596 oyla yüzde 1.70MEMLEKET: 1.735 oyla yüzde 0.45AP: 805 oyla yüzde 0.21SOL PARTI: 624 oyla yüzde 0.16AB: 525 oyla yüzde 0.14TKP: 313 oyla yüzde 0.08HAKPAR: 291 oyla yüzde 0.07MP: 246 oyla yüzde 0.06HKP: 233 oyla yüzde 0.06MİLLİYOL: 215 oyla yüzde 0.06TKH: 90 oyla yüzde 0.02YP: 82 oyla yüzde 0.02ANAP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00