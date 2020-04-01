Erzurum Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısı

AA

Kent genelinde Kovid-19 ile verilen mücadele kapsamında tedbirlerin uygulanmasına titizlikle devam ediliyor. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, gün boyu bir taraftan sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyacını gideriyor bir taraftan da kentteki yol kontrol noktalarında, salgının yayılmasını engellemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetim yapıyor.

Ekiplerce sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün de yapıldığı uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kontroller sırasında vatandaşlara Kovid-19'a ilişkin bilgiler paylaşan ekip, aynı zamanda söz konusu süreçte evde kalmanın önemini de hatırlatıyor.

Denetimlerin yapıldığı uygulama noktalarını yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Aslan ile Jandarma Komutanı Gemalmaz da "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

Görevliler, denetim sonrası vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Kovid-19 ile mücadele" broşürü dağıttı.