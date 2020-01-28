AA

Erzurum'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere tır dolusu yardım malzemesi gönderildi



Erzurum'un İspir ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un sosyal medya ve anonsla başlattığı yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere oluşturulan merkeze yardım malzemelerini getirdi.

Ahmet Coşkun, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların yardım kampanyasına verdiği destekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Her kesimden insanın bu kampanyaya destek verdiğini ifade eden Coşkun, "Hemşehrilerimin bu duyarlılığı karşısında büyük onur duydum. Vatandaşlarımızın bu emanetlerini, dualarını ve selamlarını deprem bölgesindeki insanlarımıza ileteceğiz. Esnaf, memur ve emekli bütün vatandaşlarımızla tek vücut olduk. Birlik ve beraberlik içinde böylesi acıların yaşanmaması tek temennimiz ve duamızdır." diye konuştu.

Daha sonra toplanan malzemeler bir tına konularak Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.