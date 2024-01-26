Erzurum'daki Narman Peribacaları beyaza büründü
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü
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Erzurum merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan Narman peribacaları karla kaplandı.
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Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkat çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.
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Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
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Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacaları dronla görüntülendi.
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