12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'daki laboratuvarda Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı- aboratuvarda görevli mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hülya Aslan ile röportaj
Erzurum'daki laboratuvarda Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı- Laboratuvarda şu ana kadar şüpheli vakalardan alınıp incelenen numunelerin tamamı negatif çıktı- Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hülya Aslan:- "Bölgedeki yaklaşık 10 ilden gelen numuneler laboratuvarımızda işleniyor. Gelen numunelerde virüs var mı yok mu DNA izolasyonlarını yapıp rapor ediyoruz" Erzurum'a, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınarak getirilen numuneler, Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında titizlikle inceleniyor.Farklı illerde durumları şüpheli görülen kişilerde Kovid-19 virüsü bulunup bulunmadığının tespiti için alınan numuneler, Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki laboratuvarlarda test edilebiliyor.İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı özel şifre ve kartlarla girilebilen Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı laboratuvarlarına alınan numuneler, titizlikle incelenip rapor ediliyor.Bu laboratuvarlarda, her tür suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yanı sıra klinik laboratuvar hizmetiyle kan, idrar numuneleri mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapılabiliyor.Görevlilerin de koruyucu kıyafetlerle çalıştığı bu özel laboratuvarlardan Erzurum'dakinde şu ana kadar farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınıp incelenen numunelerin tamamı negatif çıktı.Laboratuvarda görevli mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hülya Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Bilgisayar ortamında çeşitli sürüntü örneklerinde virüsün izolasyon çalışmalarını yapıyoruz." dedi.Aslan, söz konusu çalışmaları yapmak için dışarıdan personel görevlendirildiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:"Üroloji laboratuvarımız 10 personel, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görevlendirilen 9 uzman hekimle hizmet veriyor. Bölgedeki 10 ilden gelen numuneler laboratuvarımızda işleniyor. Gelen numunelerde virüs var mı yok mu DNA izolasyonlarını yapıp rapor ediyoruz."
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