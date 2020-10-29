Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

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Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak dadaşlar kenti Erzurum'a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmayı, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmenin yanı sıra, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Yıldız, Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması dolayısıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynandığını aktardı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan veya dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Yıldız, Erzurum Hınıs Başköy Barajı'ndaki gövde dolgu çalışmalarının tamamlanarak fiziki gerçekleşmenin yüzde yüz seviyesine ulaştığını belirtti.

Yıldız, barajın ardından yöredeki sulama inşaatının da tamamlanmasıyla 205 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağına işaret ederek, "Böylece bölge insanına ek gelir sağlanacak. Hınıs Başköy Barajı, temelden 101 metre yüksekliğinde ve 166 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Milli ekonomiye 23 milyon 210 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.