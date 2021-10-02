Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakımdaki doluluğun yüzde 90'a ulaştığını belirterek, bu hastalardan yüzde 95'e yakınının aşısız olduğunu söyledi.
Başhekim Tör, Covid-19 servislerinde bir dönem artış yaşandığını ve şimdilik ciddi bir yoğunluğun olmadığını söyledi.
Covid-19 servislerinde yatan hastalarda düşüş beklediklerini ifade eden Tör, "Covid-19 servislerindeki rahatlamanın yoğun bakıma yansıması yaklaşık bir hafta, 10 ya da 15 gün gibi zaman alıyor. Yoğun bakımlarımızda yüzde 85-90 oranında doluluğumuz mevcut. Yoğun bakımda anlık takiplerimizde yatan hastaların yüzde 95'e yakını aşısız." dedi.
Tör, anestezi yoğun bakım doktoru olarak yoğun bakımında yatanların takibini de yaptığını belirterek, aşı konusunda vatandaşlara doğru ve net bilgilerin verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Aşı olmayanların iyi düşünmesini isteyen Tör, şöyle konuştu: "Aşılandıkça şehirde kapanma olmayacak, sağlık camiasının üzerindeki yük azalacak, aşılandıkça kapanmalar ve kısıtlamaların yaşanmayacağına inanıyorum. Salgının ilk dönemlerinde yoğun bakım ve servislerde Covid-19 nedeniyle yaşlı nüfus oranı yüksekti. Zaman ilerledikçe yaşlı nüfusumuzda ciddi oranda aşılamayı ülkece gerçekleştirdik. Buna bağlı olarak yoğun bakım ve servislerimizde yatan yaşlı nüfusta ciddi azalma gözlemledik. Şu an yoğun bakımlarımızda genç yetişkin dediğimiz yaş ortalaması 55-60 olanlar daha çok."
Özellikle sosyal medya gibi platformlarda aşı hakkında yanlış yönlendirmeler yapıldığına işaret eden Tör, buna bağlı aşıya yönelik bazen ön yargı oluştuğunu söyledi.
Yoğun bakımdaki doluluk oranlarının yüksek olmasına rağmen hastanede yoğun bakım yatağı ve servislerde yer açısından sıkıntılarının bulunmadığını vurgulayan Tör, şunları kaydetti: "20 Covid-19 servisimiz var, her serviste ortalama 15 hasta yatıyor. Şu an toplamda 300 civarında Covid-19 hastamız var. Geçen yıl Covid-19'a yakalandım ve yoğun bakım süreci geçirdim. Maalesef o tarihlerde aşı sürecim henüz çıkmamıştı, aşı çıkar çıkmaz yapıldım. Bu süreci yaşamak zor. Gönül rahatlığıyla aşıyı tavsiye ediyorum. Aşısız kesimde Covid-19 enfeksiyonundan ciddi artışlar gözlemleyeceğiz. Bu da Covid-19 için harcadığımız bir emeğin daha ortaya çıkması demek. Belki kapanma olmayacak ama hizmetlerimizde daralma olacak. Bunların olmasını istemiyoruz, aşı olalım ve bu hastalıktan kurtulalım."
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