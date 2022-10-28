Uzman çavuş, eşini tabancayla ağır yaraladı

Erzurum'da uzman çavuş, tartıştığı güvenlik görevlisi eşini silahla ağır yaraladı.

Aşkale ilçesinde yaşayan uzman çavuş M.H. (28), tartıştığı eşi G.H'ye (38) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan G.H, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı M.H, polis ekiplerince gözaltına alındı.