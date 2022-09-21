Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 25-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 24 ülkeden takımların katılımı ile düzenlenecek UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvasının hazırlıkları devam ediyor.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Genel Başkanı Özcan Şimşek beraberindeki heyetle birlikte, Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı’yı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Erzurum’da gerçekleştirilecek Turnuva öncesi yapılan hazırlıklar değerlendirildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek ve beraberindeki heyet daha sonra Erzurum’daki temaslar kapsamında KİGON YAPAY ZEKA şirketinin yönetim Kurulu Başkanı Houshng Ebrahimi-Manie, KİGON Teknik sorumluları Amir Ghods, Araz Nahçivan PFK yönetim kurulu başkan yardımcısı Sakit Rzayev ve KİGON Türkiye direktörü Kamuran Çakır’a Turnuvaya katılacak Avrupa takımları ile ilgili bilgi verdi.

Ayrıca UYAFA ile KİGON Yapay Zeka şirketi ile iş birliği konusunda, futbol sahalarına ve teknik konularla ilgili istişareler yapıldı.