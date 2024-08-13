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        Haberler Gündem Erzurum'da traktörün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Erzurum'da traktör devrildi: 11 yaralı

        Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:09
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        Erzurum'da traktör devrildi: 11 yaralı
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        Memet Gürler yönetimindeki traktör, Cibali Mahallesi'nde rampada devrildi.

        Kazada devrilen traktör ve arkasına bağlı römorktaki 11 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum ve Bayburt'taki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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