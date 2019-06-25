Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 120 yıllık olduğu belirtilen tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre çevrede bulunan iş yeri sahipleri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokağın dar olması nedeniyle yangının çıktığı yere güçlükle ulaşabilen itfaiye görevlileri, çevredeki bazı evleri tahliye ettikten sonra yangına müdahalede bulundu.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Tarihi evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.