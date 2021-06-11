Erzurum'da "Süte değer projesi"yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, üreticilerden süt toplamasında kullanılacak kamyonetler, kurdele kesilerek hizmete alındı.
Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, projeyi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiklerini söyledi.
Erzurum'un önemli bir hayvancılık merkezi olduğunu anımsatan Memiş, "Bu proje hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli kenti olan Erzurum'daki çiftçilerimizin ürettiği sütün para etmesi demektir." dedi.
Memiş, sütün değerinin arttığını belirterek, "Eskiden süt daha az para ederken bugün hem sütümüzün değeri, hem de süt ürünlerinin kalitesi arttı. Bu proje sayesinde Erzurum'da Türkiye'nin en kaliteli, en hijyenik sütleri üretiliyor. Araçlarımız var, bütün ilçelere gitmek için hazırlar. İspir'den Hınıs'a kadar en ücra köşedeki çiftçimize ulaşacağız ve vatandaşlarımız ürettikleri süt ürünleriyle daha fazla gelir elde edecek." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'da daha önce soğuk süt zinciri sektörünün zayıf olduğuna işaret ederek, "Soğuk süt zincirimiz çok zayıftı ve bu proje ile hem hijyenik hem de daha değerli süt toplama gerçekleştiriliyor, üreticimiz daha fazla kazanıyor. Şehrimiz tarım sanayisine doğru adım atmaya başladı. İnşallah gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven projeyle kırsal kalkınmaya destek vereceklerini dile getirerek, "Bu bir kırsal kalkınma projesidir. Üreticilerin gelirini artırırken diğer taraftan süt verimliliğini de artıracak projedir. Bu proje ile süt fiyatlarında artış yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kırsal kalkınmayı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yapılan ve üreticilerin ürettiği sütün, üzerinde soğuk hava depoları olan araçlar ile toplanması öngörülen proje ile özellikle kırsaldaki üreticilerden toplanacak süt kent merkezindeki tesislerde işlenerek değerinde piyasaya sunulacak.
Böylece hem üreticiler sütü değerinde satacak hem de tüketiciye sağlıklı süt ve süt ürünleri ulaştırılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!