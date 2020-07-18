TFF 1. Lig’in 34. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan maçta BB Erzurumspor, Ümraniyespor’u 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda maçı dev ekranda izleyen Erzurumsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile büyük coşku yaşadı. Onbinlerce taraftar tezahüratlarla Havuzbaşı Kent meydanından meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek galibiyeti doyasıya kutladı.

BB Erzurumspor, Ümraniyespor maçından aldığı galibiyetle birlikte puanını 62’ye yükselterek Hatayspor'un ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan ikinci takım oldu.