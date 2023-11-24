Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da sokakta ölü bulundu

        Erzurum'da sokakta ölü bulundu

        Erzurum'da 51 yaşındaki Kasım Yılmaz, evinin olduğu sokakta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 05:19 Güncelleme: 24.11.2023 - 06:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kişi, evinin olduğu sokakta ölü bulundu.

        Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yerde yatan kişinin Kasım Yılmaz (51) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Yılmaz'ın, ölü bulunduğu sokakta oturduğu belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Erzurum
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa