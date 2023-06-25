Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Erzurum'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 25.06.2023 - 03:32 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
Şofbenden sızan gaz zehirledi: 1 ölü, 1 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kazım Karabekir Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki ikametlerinde yaşayan Nurettin K. ve eşi Yeter K'den haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu.

Çiftin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, banyodaki şofbeninden sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen Nurettin K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayati tehlikesi bulunan Yeter K. ise ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Nurettin K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü
Sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu
İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.