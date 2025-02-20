Erzurum'da "Sıfır Atık" yarışması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla "Geleneksel Sıfır Atık Yarışması" düzenliyor.

İlköğretimden yetişkinlere kadar herkesin katılımına açık olan yarışmada, Resim-Afiş-Tasarım, Proje-Yazılım-Fikir ve 3 Boyutlu Tasarım kategorilerinde fikirler yarışacak. Yarışmada 4 farklı klasmanda, 3 farklı kategoride toplam 60 adet ödül verilecek.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bu özel etkinlikte, dereceye giren katılımcılar bisiklet, tablet, kırtasiye çeki ve Sıfır Atık Kafe kullanımında Hediye Çeki ödülleri kazanacak.

Başvurular 2-7 Nisan 2025 tarihleri arasında Bilim Erzurum merkezinde yapılacak olup, ödül töreni 9 Nisan 2025'te yine Bilim Erzurum'da gerçekleştirilecektir. Geleceğe daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için hep birlikte harekete geçelim. Fikrini bul, yarışmaya katıl, ödülünü kazan."