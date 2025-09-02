Habertürk
        Erzurum'da sazlık alanda cansız beden bulundu

        Erzurum'da sazlık alanda cansız beden bulundu

        Erzurum'da sazlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 01:24 Güncelleme: 02.09.2025 - 01:29
        Sazlık alanda cansız beden bulundu
        Erzurum'da D100 karayolu üzerinde bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin yakınlarındaki sazlık bir alanda duyulan sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        AFAD'a bağlı dalgıç timince yapılan aramada sazlık alanda bir erkeğe ait cansız bedeni bulundu.

        İş yerinde gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin bölgede duyduğu sesler üzerine durumu polise haber verdiklerini söyledi.

        Çevrede bir süre araştırma yaptıklarını anlatan Coşkun, "Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Erzurum
        #haberler
        #Son dakika haberler
