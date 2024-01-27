Erzurum'da midibüs şarampole yuvarlandı: 12 yaralı
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaralandı
Giriş: 27.01.2024 - 04:19 Güncelleme: 27.01.2024 - 04:19
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.