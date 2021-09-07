Erzurum'da otomobilin çarptığı sürüdeki 40 koyun telef oldu

Erzurum'un Oltu ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Oltu'ya bağlı Güzelsu Mahallesi mevkisinde, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın gece saatlerinde yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil çarptı.

Arkadan gelen ve duramayan Erdem Polat'ın kullandığı 06 BEP 255 plakalı otomobil de Atasoy'un kullandığı araca çarptı.

Atasoy'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada, sürüdeki 40 koyun telef oldu.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede 2 gün önce yaşanan bir başka kazada da kamyonun çarpması sonucu 45 koyununun telef olduğunu söyledi.

Polis ekipleri bölgeye gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.