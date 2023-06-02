Erzurum'da otobüsler çarpıştı, 15 yolcu yaralandı

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesi'nde Yusuf Öztürk idaresindeki özel halk otobüsünün ara yoldan aniden çıkan araca çarpmamak için fren yapması sonucu, Ayhan Çiftçi yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs arkadan çarptı.

Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.