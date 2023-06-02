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Haberler Gündem Trafik Erzurum'da otobüsler çarpıştı, 15 yolcu yaralandı

Erzurum'da şehir içi toplu ulaşım otobüsleri kaza yaptı, 15 yolcu yaralandı

Erzurum'da, iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı

Giriş: 02.06.2023 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da otobüsler çarpıştı, 15 yolcu yaralandı
AA

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesi'nde Yusuf Öztürk idaresindeki özel halk otobüsünün ara yoldan aniden çıkan araca çarpmamak için fren yapması sonucu, Ayhan Çiftçi yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs arkadan çarptı.

Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

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