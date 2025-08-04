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        Haberler Gündem Çevre Erzurum'da mangal yakan kişilere para cezası | Son dakika haberleri

        Erzurum'da ormanlık alanda mangal yakan kişilere para cezası uygulandı

        Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye 5 bin 906 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 15:06 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:06
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        Erzurum'da mangal yakan kişilere para cezası
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        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Oltu ve Şenkaya ilçeleri mülki sınırları içerisinde ormanlık ve mesire alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, vatandaşlara yangınlara karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

        Ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye ise 5 bin 906 lira idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan, olası yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.

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        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #ormanlık alan
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