Erzurum'da Kovid-19 temaslı kişilerin izolasyonunda yüzde 100'lük başarı

AA

Bedir, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vurguladığı gibi Kovid-19 ile savaşın en önemli aşamalarından birinin filyasyon takibi ile bulaş zincirini kırmak olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadelenin bir diğer önemli aşamasının da izolasyon olduğunu vurgulayan Gürsel Bedir, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Erzurum'da hasta olmayan, ancak hasta olanlar ile temaslı 1199 kişinin tamamına ulaşan ve filyasyon oranını yüzde 100'e tamamlayan fedakar sağlıkçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Pandemi sürecinde başından beri ilimizde koordinasyonu sağlayan ve rehberliği ile bize destek olan sayın Valimiz Okay Memiş'e ve ayrıca izolasyonu sağlarken bizimle canla başla mücadele eden jandarma ve emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum."

Bedir, Kovid-19 salgın zinciri tamamen kırılıp, kenti ve ülkeyi tamamen terk edene kadar filyasyon ve izolasyon çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.