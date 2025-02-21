Erzurum'da köpek dövüşüne yasal işlem

Erzurum'da köpek dövüştürenlere yasal işlem
Erzurum'da köpek dövüştürdüğü sosyal medyadan tespit edilen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Horasan ilçesinde 2 kişinin köpek dövüştürüp, sosyal medyadan paylaştığını tespit etti.
Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri harekete geçti.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.