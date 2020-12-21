Erzurum'da kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

AA

Aziziye ilçesinin Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Alper Korkmaz'ın kız kardeşi, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kardeşi Alper'e doğum günü pastası alamadıklarını ve abisinin bu duruma çok üzüldüğünü belirterek, destek istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar" da harekete geçerek, minik kızın istediği pastayı aldı.

Mumları yerleştirerek yaktıkları pastayı kapıya kadar götüren polisler, Alper Korkmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Korkmaz ailesi de polis ekiplerine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.