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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu | Son dakika haberleri

        Erzurum'un görünümü için "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin estetik görünümünü belirleyecek "Kent Estetik Kurulu" oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:02
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        Erzurum'da "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kent Estetik Kurulu’nda, büyükşehir belediyesinin meclis üyesi, teknik yöneticileri, üniversitelerin ve ilçe belediyelerin temsilcileri ile konuyla ilgili meslek odalarının temsilcileri yer alıyor.

        Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda, kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması, nitelikli mimarinin uygulanması ve estetik çözümlere ulaşılması amacıyla oluşturulan kurul, şehrin mimari projelerinde de söz sahibi olacak.

        Kurul ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi yapılacak.

        Ayrıca kurul ile yapıların estetik çözümlerine yönelik müracaatlar incelenecek ve gerekli görüşler şirket ve firmalarla da paylaşılacak.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #yerel haberler
        #Erzurum
        #kentsel estetik kurulu
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