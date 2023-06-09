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Erzurum'da kargo aracı otomobille çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kargo aracı, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi

Giriş: 09.06.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da kargo aracı otomobille çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
AA

Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Turgut Kızıler idaresindeki otomobil ile Cengiz Dumlu yönetimindeki kargo aracı, merkez Yakutiye ilçesi Sanayiciler Sitesi mevkisinde çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sadullah Sıra, Ertürk Karaman, Ali Şener ve Mustafa Çutelli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Yaralılardan Kızılel, Dumlu, Sıra, Karaman ve Şener, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Çutelli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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