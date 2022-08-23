Kardeşlere ait 2 ev ve 2 ahır alev alev yandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde damlarında tonlarca ot bulunan iki evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ve 2 ahır tamamen kullanılamaz hale gelirken, tonlarca ot da kül oldu.
Merkez Yakutiye ilçesinin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde, Yakup Taştan'a ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve bitişikte bulunan Yukup Taştan'ın kardeşi Ercan Taştan'a ait ev, ahır ve samanlığa sıçradı.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İki kardeşin kış aylarında hayvanlarını beslemek üzere evlerinin damlarında topladığı tonlarca ot nedeniyle alevler metrelerce yükselerek geceyi aydınlattı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı.
2 EV VE 2 AHIR KÜLE DÖNDÜ
DHA'nın haberine göre; yangında Taştan kardeşlere ait 2 ev ve 2 ahır kullanılmaz hale gelirken, damların üzerinde bulunan tonlarca ot ise kül oldu.
Erzurum'a 30 kilometre uzaklıktaki 62 hane 275 nüfuslu kırsal Yeşildere Mahallesi Muhtarı Suat Turgut, "İki kardeşe ait ev ve ahırlar yanarak kullanılmaz hale geldi. Mahalle halkı olarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale ettik. Ama alevler çok büyük olduğu için yetersiz kaldık. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve çevre evlere sıçramasını engelledi" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!