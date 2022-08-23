Kardeşlere ait 2 ev ve 2 ahır alev alev yandı

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde damlarında tonlarca ot bulunan iki evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ve 2 ahır tamamen kullanılamaz hale gelirken, tonlarca ot da kül oldu. Merkez Yakutiye ilçesinin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde, Yakup Taştan'a ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve bitişikte bulunan Yukup Taştan'ın kardeşi Ercan Taştan'a ait ev, ahır ve samanlığa sıçradı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İki kardeşin kış aylarında hayvanlarını beslemek üzere evlerinin damlarında topladığı tonlarca ot nedeniyle alevler metrelerce yükselerek geceyi aydınlattı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı.

2 EV VE 2 AHIR KÜLE DÖNDÜ DHA'nın haberine göre; yangında Taştan kardeşlere ait 2 ev ve 2 ahır kullanılmaz hale gelirken, damların üzerinde bulunan tonlarca ot ise kül oldu. Erzurum'a 30 kilometre uzaklıktaki 62 hane 275 nüfuslu kırsal Yeşildere Mahallesi Muhtarı Suat Turgut, "İki kardeşe ait ev ve ahırlar yanarak kullanılmaz hale geldi. Mahalle halkı olarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale ettik. Ama alevler çok büyük olduğu için yetersiz kaldık. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve çevre evlere sıçramasını engelledi" diye konuştu.