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Karı ve soğuğuyla meşhur Erzurum’da kiraz hasadının başlamasıyla birlikte, Türkiye'nin her noktasından gelen ziyaretçiler dalından kiraz tatma ve toplama fırsatı buluyor.

SELF SERVIS KİRAZ TOPLAYIP YİYORLAR İHA'da yer alan habere göre Mustafa Güngör'ün bahçesinde uyguladığı self servis sistemi sayesinde, müşteriler kendi kirazlarını toplama imkanına sahip. Ziyaretçiler, dalından kiraz toplarken aynı zamanda taze kiraz yemenin keyfini çıkarıyor. Bu deneyim, kiraz severler için hem eğlenceli hem de lezzetli bir aktivite sunuyor. REKLAM

KİRAZ SEZONU BU YIL ERKEN BİTECEK Bu yıl, geçtiğimiz yıllara kıyasla hava şartlarının olumsuz etkisi nedeniyle kiraz hasadında bir miktar azalma gözlemlense de, ilgi ve talep yoğun bir şekilde devam ediyor. Ürünün az olması, kiraz sezonunun bu yıl daha erken biteceği anlamına geliyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR Mustafa Güngör, kiraz bahçesinin kapılarını tüm ziyaretçilere açarak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de kiraz severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Self servis kiraz toplama, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.