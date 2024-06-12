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        Haberler Gündem Erzurum'da kara kışın ardından kiraz topluyorlar - Son dakika haberleri

        Kara kış ve tipinin ardından Erzurum'da kiraz toplama zamanı!

        Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Güngör, 12 dönüm arazi üzerine kurmuş olduğu kiraz bahçesinde yılda tonlarca kiraz üretimi gerçekleştiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:59
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        Kara kış ve tipinin ardından kiraz topluyorlar!
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        Karı ve soğuğuyla meşhur Erzurum’da kiraz hasadının başlamasıyla birlikte, Türkiye'nin her noktasından gelen ziyaretçiler dalından kiraz tatma ve toplama fırsatı buluyor.

        SELF SERVIS KİRAZ TOPLAYIP YİYORLAR

        İHA'da yer alan habere göre Mustafa Güngör'ün bahçesinde uyguladığı self servis sistemi sayesinde, müşteriler kendi kirazlarını toplama imkanına sahip. Ziyaretçiler, dalından kiraz toplarken aynı zamanda taze kiraz yemenin keyfini çıkarıyor. Bu deneyim, kiraz severler için hem eğlenceli hem de lezzetli bir aktivite sunuyor.

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        KİRAZ SEZONU BU YIL ERKEN BİTECEK

        Bu yıl, geçtiğimiz yıllara kıyasla hava şartlarının olumsuz etkisi nedeniyle kiraz hasadında bir miktar azalma gözlemlense de, ilgi ve talep yoğun bir şekilde devam ediyor. Ürünün az olması, kiraz sezonunun bu yıl daha erken biteceği anlamına geliyor.

        BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

        Mustafa Güngör, kiraz bahçesinin kapılarını tüm ziyaretçilere açarak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de kiraz severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

        Self servis kiraz toplama, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

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        #Erzurum
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