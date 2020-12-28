Erzurum'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

AA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, sahte 6 şişe viski, 2 şişe votka, 2 şişe rakı ve 137 boş alkol ile 5 ve 10 litrelik 8 boş plastik etil alkol şişesi ele geçirildi.

Ekipler, ikamette bulunan S.A. (36),S.Ç. (32),S.K. (24) ve K.C'yi (25) gözaltına aldı.