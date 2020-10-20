Erzurum'da kaçak avlanan 20 kişiye 22 bin 963 lira ceza kesildi

AA

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk alanındaki av koruma faaliyet ve denetimleri sürüyor.

Devlet avlaklarında denetim gerçekleştiren ekipler, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 20 kişiye 22 bin 963 lira ceza verdi. Bu kişilere ait 6 tüfeğe de el konuldu.

Yetkililer, çalışmalara emniyet güçleri ve fahri av müfettişlerinin de destek verdiğini belirterek, kurallara riayet eden avcılara teşekkür etti.