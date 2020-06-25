Erzurum'da istihdam garantili "saraciye" kursu

İl müdürlüğü binasındaki toplantı salonunda Ayaz Tekstil ve Ayakkabı Sanayi Ticaret yetkilileri ile İŞKUR arasında düzenlenen protokolle kentteki tekstil atölyelerinde nitelikli eleman yetiştirilmesi sağlanacak.
İŞKUR Müdürü Abdulkadir Mutlu, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan iş gücü piyasası analiz çalışmaları neticesinde, ihtiyaç duyulan mesleklerde 2020 yılı için kurs planlamaları yapıldığını söyledi.
Özellikle kentte devam eden "tekstil kent" yapılanması nedeniyle bu meslek gruplarında iş gücü ihtiyacı bulunan işverenlerle görüşme sağladıklarını belirten Mutlu şöyle konuştu:
"Mesleki Eğitim Kursları, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Programı ve İşbaşı Eğitim programlarının devam edecek. İstihdam garantili kesimci kursu 6 Temmuz da başlayıp, 155 gün sürmesi planlanıyor. Tekstil sanayisinin en önemli ihtiyacı olan kesimci mesleğinde iş gücü yetiştirmek ve bunların istihdamlarını sağlamak amacıyla istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursu protokolü imzaladık. Kurs süresinde katılımcılara mesleki eğitim kapsamında teorik ve pratik eğitim verilecek. Bu sayede meslek sahibi olacak kişilerin eğitimi başarıyla tamamlamaları durumunda aynı firmada istihdam edilecek."
Mutlu, eğitim süresince kursiyerler için günlük cep harçlığı olarak 60 lira verileceğini ve genel sağlık sigortaları ile iş kazası, meslek hastalıkları primlerinin de İŞKUR tarafından karşılanacağını ifade etti.
Ayrıca, kurs sonunda 50 kişiye mesleki eğitim kapsamında sertifika verilecek.
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