Börekli köyünde 1 yıldır imamlık yapan Cabbar Turan'dan haber alamayan yakınları, Turan'ın bulunduğu eve geldi.

Evin kapısında anahtarı gören yakınları içeri girdiklerinde Turan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Turan'ın cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.