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Erzurum'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı

Giriş: 16.01.2023 - 03:04 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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AA

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan Cevat, İlknur, Zehra, Hatice ve Yakup S. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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