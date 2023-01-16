Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan Cevat, İlknur, Zehra, Hatice ve Yakup S. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.