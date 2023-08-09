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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Erzurum İspir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 02:45
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        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Erzurum'un İspir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Metin Karataş yönetimindeki otomobil, Güllübağ Tüneli girişinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Sürücüler ile araçtaki bir kişi ambulanslarla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Karataş buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İspir
        #haberler
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