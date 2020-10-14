Erzurum'da hizmete açılan yeni yollar şehrin trafiğine nefes aldırdı

Şehir merkezindeki mevcut ana arterlerin baştan sona bakım ve onarımını yapan belediye ekipleri, Erzurum'da grup yolları, köprülü kavşaklar ile ulaşıma açtığı caddeler sayesinde ulaşımın rahatlamasını sağladı.
Kentin kilit noktalarındaki yürütülen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık yollar inşa ettiklerini aktardı.
Kentin dört bir yanındaki caddeleri bağlantılı yollarla birleştirdiklerini belirten Sekmen, şöyle konuştu:
"Barış Pınarı Köprüsü ile Şükrüpaşa'yı önce 50. Yıl Caddesi'ne, oradan da Kongre Caddesi'ne bağladık. Yine bu köprümüzün yan bağlantı yollarıyla İstasyon Meydanı ve Harputkapı'yı birleştirdik. Şükrüpaşa’yı Erzurum Otogarı ve Havalimanı Yolu’na bağladık. Şu anda Terminal Caddesi ile bahse konu güzergahı birbirine kavuşturacak olan yol çalışmamız da devam ediyor. Bunlara ilaveten Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi kampüsünü birbirine bağlayan yeni ulaşım ağımız, aynı zamanda Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinden Dadaşkent’e de bağlanmış oluyor."
Sekmen, şehir merkezini Türkiye'nin en önemli kayak merkezi olan Palandöken ile buluşturacaklarını ifade etti.
Yoncalık semtinden geçen Ali Ravi Caddesi'ni Palandöken Kayak Merkezi'yle birleştireceklerini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:
"Bu projemizle tarihi anlamda turizminin merkezi olan Yakutiye ilçesini, kış turizminin merkezi olan Palandöken ile buluşturmuş olacağız. Yapımı neredeyse tamamlanmak üzere olan yeni ulaşım ağımız aynı zamanda Yunusemre ve Kayakyolu semtlerini de kesintisiz biçimde birleştirmiş olacak. Böylece şehir merkezinden doğrudan Yenişehir Kavşağı istikametine seyreden trafik akışı hafiflemiş ve ulaşım çok daha kolay hale gelmiş olacak. Aynı zamanda merkez ilçelerin haricinde diğer ilçelerde de yine aynı başarılı çalışmalar devam ediyor."
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