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Erzurum'da çıkan hayvan otlatma kavgasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Erzurum'da, iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı

Giriş: 28.11.2022 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Erzurum'da hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
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AA

Erzurum'da, hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Horasan ilçesi Kızlar Kale Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ali Aydemir hayatını kaybetti, mahalle muhtarı Murat A. ile Yusuf Kenan A, Menşure, Melik, İbrahim, Hüseyin, Çelikler ve Ayşe Ç. yaralandı.

2 KİŞİ ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, muhtar Murat A. ile Yusuf Kenan A, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Polis ekipleri hastane önünde, jandarma da mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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