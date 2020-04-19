Erzurum'da gönüllüler sağlık ordusu için 15 bin siperlik üretti

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'da gönüllüler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanları için 15 bin siperlik üretti.
Yakutiye Belediyesi bünyesinde açılan Yakutiye Meslek Edindirme Kurslarındaki (YAMEK) gönüllüler, büyük titizlikle ürettikleri maskelerle, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek oluyor.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına her türlü desteği vermek için gece gündüz çalışma yürüttüklerini söyledi.
Maske üretim sayısını artırarak emniyet mensuplarına, eczane çalışanlara, banka personeline, sahada görevli kamu hizmeti sunanlara da dağıttıklarını belirten Uçar, "Yakutiye ilçemize bağlı köy ve mahallelerde 96 kişilik dezenfeksiyon ekibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neredeyse bütün evlere, apartmanlara tek tek girilerek dezenfeksiyon işlemi tamamlandı." diye konuştu.
Uçar, 15 bin yüz koruyucu siperliğin dağıtımını yaptıklarını belirterek "Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere emniyet mensuplarına, eczane çalışanlara, banka personeline, sahada görevli kamu hizmeti sunanlara maske hizmeti sunmaya başladık. Şu ana kadar 15 bin siperlik üretip dağıttık. Gönüllü gençlerden oluşan ekipler 7 gün 24 saat esasına göre üretim yapıyor. Bu süreçte elimizden gelen bütün desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.
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