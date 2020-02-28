Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden E. Sucu (32) mutfak penceresinden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Sucu'nun yakınları ve çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sucu'nun yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.