Erzurum'da eski eşini ağır yaralayıp kaçtı, kömürlükte yakalandı
Erzurum'da beraber yaşadığı eski eşini ağır yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince saklandığı kömürlükte yakalanan zanlı tutuklandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde beraber yaşadığı eski eşini ağır yaralayan zanlı cezaevine gönderildi.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'nde bir binada 2022'de boşandıktan sonra 1 haftadır beraber yaşamaya başlayan G.K. (37) ile C.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.K. eski eşini kolundan bıçakla ağır yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine kontrole giden bina sakinleri yaralı kadını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan G.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
G.K. Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Dağ Mahallesi'nde akrabasına ait kömürlükte saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.