Erzurum'da eşinin vurduğu kadın öldü

Erzurum'da, tartıştığı eşinin tabancayla vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Horasan ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde yaşayan E.S. (45), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Yasemin S.'ye (38) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yasemin S, komşularınca hastaneye götürülürken yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.S. ise, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

*Fotoğraf: İHA