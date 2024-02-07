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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak

        Erzurum'da imzalanan protokolle Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de ekmek 4 liradan satışa sunulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:23
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        Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
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        Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesindeki bir sosyal tesiste "Türkiye'nin en ucuz ekmeği Erzurum'da" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği arasında protokol imzalandı.

        Protokolle, kentteki Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de ekmek 4 liradan satılacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara gıdadan ev eşyalarına kadar çeşitli alanlarda imkanlar sunduğunu söyledi.

        Belediye bünyesinde kurulan fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına en uygun şekilde sunulduğunu ifade eden Sekmen, "Kurduğumuz fırında 100 bin ekmek ile 22 çeşit ürün üretiyoruz. Bu yıl sonuna kadar günlük 100 bin ekmek 4 liradan dağıtılmaya devam edilecek." dedi.

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        Sekmen, çölyak hastaları için daha önce glutensiz ekmeğin Ankara'dan geldiğini hatırlatarak, artık belediyenin bu ihtiyacı karşıladığını ve üretimini yaptığını dile getirdi.

        Belediyenin 17 büfesi olduğunu anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

        "Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğümüzle görüştük ve onlardan 'sizin mümkün mertebe her bölgede şubeniz olsun ama fiyatlarınız da uygun olsun' diye talepte bulunduk. Anlaşma yaptık ve ekmeği 19'u onların olmak üzere 36 noktadan 100 bin halk ekmeğin dağıtımı devam edecek. Amacımız vatandaşımız burada bir yerine 2 alsın. Esnafımızın da rakibi değiliz. Biz kira vermeden, eleman istihdam etmeden kooperatifimize ekmeğimizi her gün teslim edeceğiz, onlar da vatandaşların ihtiyacını karşılayacak. Şehrimizde merkezde 500-600 bin civarında ekmek tüketimi var. Sadece bunun yüzde 15-20'sini karşılama niyetindeyiz."

        Sekmen, belediyenin çalışmalarını da anlatarak "Belediyemizin borcu 2 milyar lira, sadece benim dönemimde yapılan güneş santralini şimdi satsak hemen o borcu kapatırız. Biraz da Su ve Kanalizasyon İdaremizin borcu var ama onu İller Bankası ödüyor. Devlet Su İşlerine de geçmişten gelen barajın borcu var, onu da taksitle ödüyoruz. Şirketlerimizin borcu yok, devletimize vergi ve sigorta borcumuz yok. Geçen sene gerçekleşen bütçe 6,5 milyar lira." diye konuştu.

        Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Bekir Parlak da belediyenin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin fazla olduğunu belirterek, "Erzurum'a tam anlamıyla hizmet edebilmek için bugün 4 liraya Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasındaki en ucuz ekmek verilecek." ifadesini kullandı.

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