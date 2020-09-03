Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı

Tıp doktoru da olan Yakutiye Belediye Başkanı ve eski Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni bir farkındalığa imza atarak, ilçe sınırlarındaki bilboardlarda çeşitli dillerde "Lütfen maskemizi takalım" uyarısı yaptı.
Uçar, vatandaşların Kovid-19 ile mücadelede daha tedbirli olmaları ve maske takmalarını özendirmek için böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek, ilke imza attıklarını söyledi.
Kovid-19 ile mücadelede en etkin korunma yöntemi olan maske, mesafe ve temizlik hususunda çok titiz davranılması gerektiğine dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:
"Son günlerde artan vakalar üzerine maske kullanımında farkındalık oluşturmak adına Türkçe'nin yanı sıra 9 ayrı dilde maske uyarısı yaptık. Arapça, Almanca, Rusça, İngilizce, Farsça, Çince, Kazakça, Boşnakça ve Azerbaycan Türkçesi olarak hazırlanan 'Lütfen maskemizi takalım" uyarısını ilçe merkezindeki tüm bilboardlara astırdık. Amacımız hem ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara mesaj vermek hem de halkımızda farkındalık oluşturmak."
Uçar, söz konusu çalışmalarla maske kullanımının daha fazla yaygınlaşmasını beklediklerini ifade ederek, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına karşı da vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!