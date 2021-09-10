Erzurum'da depremzedeler için yapılan konut ve ahırlar kış öncesi vatandaşlara dağıtılacak

AA

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindekilerle, depremzedeler için yapılan konutların bulunduğu alana gelerek incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Binaları tek tek gezen Memiş, burada bazı vatandaşlarla görüştü.

Valisi Okay Memiş, ziyaretin ardından gazetecilere, depremin ardından Valilik olarak hasar tespiti yaptırdıklarını, kısa sürede de konutların inşasına başlandığını söyledi.

Çalışmaların hızla ilerlediğini ifade eden Memiş, "Allah devletimizden razı olsun. Depremde evleri ağır hasar alan vatandaşlar için yapılan 350 konutun bu yıl teslimatını yapacağız. Vatandaşların 600'e yakın ağır hasarlı ev ve ahırları var. Geçtiğimiz yıllardaki depremlerde de ağır hasarlı olan konutların yapımına karar verildi. Bu konutlar 7 veya 8 şiddetindeki depreme dayanıklı yapılıyor. Bu konutların yanı sıra 350 civarında da ahır yapılıyor. Kışa kadar tüm konutları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah tüm vatandaşlarımızı depremden korusun." dedi.

Depreme karşı insanların da gereken tedbirleri almasının önemini vurgulayan Memiş, konutların rastgele yere değil zemin araştırması sonucu doğru zemine yapılması gerektiğine dikkati çekti.