Erzurum'da çocuklara özel otobüs durağı açıldı

AA

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki otobüs durağı, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı"na dönüştürüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, durakların açılışında yaptığı konuşmada, bu uygulamayla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ekonomik savaşlar ve sömürge arayışları nedeniyle en çok çocukların ihmal edildiğini, istismara uğradığını ve zarar gördüğünü ifade eden İlbaş, şöyle konuştu:

"Bütün çocukların haklarına kavuştuğu bir dünya temenni ediyoruz. Bu uğurda emek veriyoruz. Kendilerinden dünyayı emanet aldığımız çocukların, toplumun en temel ve özel unsurları olduğu bilinciyle var gücümüzle çalışıyor ve onlardan her gün bir şeyler öğreniyoruz. Siz çocuklar, sadece bugün değil her gün bizim en kıymetli varlıklarımızsınız."

Erzurum Çocuk Hakları temsilcisi Esma Özpolat da tüm çocukların haklarına bütünüyle kavuştuğu bir dünya temennisinde bulunarak, bu konuda sorumluluğu olan herkesi göreve davet etti.