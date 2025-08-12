Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı.

Kavgaya müdahale etmek isteyen bir bekçi ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekipleri yaralıları, kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı E.Y'nin durumunun ağır, bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri mahallede önlem alarak, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı işlemleri başlattı.

